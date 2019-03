Non solo rosa, debutta Petrignani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RASSEGNA FERMO Al via Non solo rosa con tre date dedicate alla letteratura al femminile. I primi due appuntamenti si svolgeranno alla sala Castellani oggi e il 23 marzo, terzo e ultimo incontro alla sala Bimp di Pedaso.A coordinare gli incontri ci saranno Eleonora Vagnoni e Cristina Assouad. L'evento, alla sua quarta edizione, è organizzato dall'associazione I luoghi della scrittura. Si parte non a caso l'8 marzo dalla sala Castellani con Sandra Petrignani, terza classificata al premio strega 2018, il 23 Marilù Oliva e per concludere il...