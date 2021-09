Non solo Green pass La scuola si allarga e punta su Tre Archi

LE LEZIONI

FERMO Cresce il Cpia di Fermo. E si sdoppia. Il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, che ha sede all'Itet Carducci-Galilei, nei prossimi mesi aprirà una succursale anche a Lido Tre Archi. Grazie a un protocollo d'intesa tra Comune e Ambito sociale 19, «che sarà firmato a giorni» e che durerà quattro anni. Una progettualità a medio raggio, quindi, per provare a incidere direttamente dall'interno il bubbone sociale del quartiere dalle 42 etnie.

L'ubicazione

La sede distaccata sarà allestita al centro sociale o nei locali del Comune di via Moro. L'ha comunicato ieri mattina l'assessore alle Politiche sociali, Mirco Giampieri, durante la presentazione del nuovo corso serale di alfabetizzazione informatica per adulti in partenza all'Itet. Laddove da più parti, in questi giorni, si chiede il posto fisso di polizia, l'assessore sottolinea che «serve anche un presidio di scuola». Non sarebbe la prima volta che il Cpia esce dalle stanze di viale Trento. Negli anni, di corsi ne sono stati organizzati in diversi Comuni della provincia. Quello di Monte Urano, per esempio, era rivolto alle donne e si teneva di mattina, per facilitarne la frequenza. Perché quello che il centro di istruzione fa è dare «un servizio a una comunità che cresce anche grazie agli stranieri». Ne è convinta la preside del Carducci-Galilei, Cristina Corradini, che parla di «esperienza meravigliosa che dà quel senso di necessità dell'istruzione da parte di chi si avvicina e vede nella scuola un'ancora di salvezza». Con l'attestato in mano, infatti, gli stranieri possono «ottenere la cittadinanza italiana, entrare nel mondo del lavoro e attivare quelle dinamiche sociali che fanno parte della vita di tutti». Dei corsi per adulti erogati, quelli di italiano per stranieri sono i più frequentati, con 450-500 iscritti l'anno. La maggior parte sono uomini. Un altro aspetto su cui si dovrà lavorare. Il 67% ha meno di 35 anni.

Gli indirizzi

In particolare ai corsi serali si può prendere anche la licenza media, il diploma biennale in amministrazione, finanza in marketing e, adesso, l'attestato per imparare a usare il computer e a navigare. Perché, «in tempo di pandemia, è fondamentale per i non nativi digitali conoscere e imparare a usare le tecnologie per accedere ai servizi», spiega il coordinatore del Cpia, Marcello Fedozzi. «Andiamo a intercettare un bisogno diffuso, latente e spesso non dichiarato in una fase in cui la telematica è fondamentale per i servizi al cittadino», aggiunge Corradini. Il corso durerà 30 ore, sarà «un primo step di presa in carico dell'adulto che potrà, poi, essere indirizzato a uno step successivo» e, per gli iscritti, sarà gratuito, perché finanziato con i fondi europei. «Non c'è lavoro senza almeno un'istruzione di base, per qualsiasi età», dice l'assessora alle Politiche del lavoro, Annalisa Cerretani, che sottolinea «l'importanza che alcuni dirigenti scolastici escano dalla loro zona di comfort e si mettano in gioco».

L'impegno

Intanto, a meno un giorno dal ritorno in classe, le scuole sono alle prese con l'incognita Green pass. Quelle di Fermo, fa sapere lo stesso Giampieri, per i controlli, si stanno organizzando ognuna per conto proprio. «Stiamo facendo la mappatura per capire se ci sono nostre sporzionatrici senza certificazione», spiega l'assessore. In città, domani ripartiranno solo due mense: quelle delle elementari di Lido di Fermo e di Lido San Tommaso. Le altre «tra il 20 e il 22, perché non è ancora arrivato il personale Ata».

Francesca Pasquali

