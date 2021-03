Non solo Dad e chiusure Così rinasce anche Salvano

Scuole, non solo Dad e chiusure a singhiozzo. Un intervento importante, in un plesso che ospita sia la scuola dell'infanzia che la primaria. E' quello concluso dall'amministrazione di Fermo relativo all' adeguamento sismico dell'intero immobile di Salvano, portato a termine senza interrompere l'attività didattica che è proseguita normalmente in questi mesi. Intervento che ha riguardato il miglioramento strutturale dell'intero immobile con azioni sia all'esterno che in tutti gli spazi e gli ambienti interni, in due distinti lotti. Intervento sottolineato anche dal sindaco Paolo Calcinaro: «Un altro lavoro scolastico importante che si è concluso, ovvero l'adeguamento di Salvano che in precedenza, come si ricorderà, è stato anche ampliato con ulteriori aule e con una piccola palestra. Un intervento che guarda al futuro della nostra Fermo, per la sicurezza, oltre che il comfort degli ambienti scolastici. Lavori che abbiamo già eseguito anche in tanti altri plessi cittadini. Prossimi edifici scolastici che saranno oggetto di adeguamento sono la Don Dino Mancini e l'elementare di Sant'Andrea: continueremo su questo percorso, acquisendo finanziamenti dallo Stato e dalla Regione, come avvenuto in questo caso». Dunque, una nuova azione dell'amministrazione a beneficio dell'edilizia scolastica cittadina, della sua sicurezza con opere di sistemazione anche esterna, interventi di distribuzione degli spazi e adeguamenti anche per far fronte agli attuali protocolli nazionali sull'emergenza sanitaria. «Un insieme sistematico di opere finalizzate all'adeguamento sismico, distributivo e funzionale della scuola materna ed elementare del quartiere realizzato per permettere una riorganizzazione complessiva degli attuali locali - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani -. Un'opera per cui ringrazio il lavoro coordinato in questi mesi dall'Ufficio tecnico comunale, che dimostra quanto l'impegno verso l'edilizia scolastica sia sempre forte».

