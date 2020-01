«Non li lasceremo da soli. Che strazio per la comunità»

IL COMMENTO

SERVIGLIANO È arrivato sul posto, sotto l'appartamento di Circonvallazione Clementina immediatamente ed è rimasto lì tutta la notte, prendendo parte, fin dall'inizio, ai disperati tentativi di salvare la bimba. Ha parlato con il padre, tentando di rincuorarlo, ha parlato soprattutto con i suoi concittadini, tutti estremamente colpiti da questa terribile tragedia. È il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, che, oggi, si stringe attorno alla famiglia della piccola. «Un lutto grande e imprevedibile ha colpito questa comunità spiega Rotoni siamo ancora tutti attoniti, non riusciamo proprio a dare una spiegazione a questa situazione tragica. Una famiglia tranquilla, discreta, appena entrata nella nostra comunità, una famiglia onesta, che cercava solo di vivere con le proprie forze». Un augurio speciale va al papà della bimba, «ha vissuto momenti terribili, momenti che non si augurano a nessuno, quando sono arrivato sul posto lui era lì vicino a me, un uomo distrutto, disperato, non era certo in uno stato d'animo da tante domande, io gli ho semplicemente espresso la vicinanza di tutto il paese. A lui e alla sua famiglia facciamo i nostri più fervidi auguri, l'unica cosa che noi possiamo fare in questo momento di estremo dolore è star loro vicino, sia come amministrazione comunale sia come comunità». Un ringraziamento infine da parte del primo cittadino va alle forze dell'ordine e al loro operato, «carabinieri e vigili del fuoco sono stati encomiabili, i soccorsi sono arrivati sul posto tempestivamente, i militari del Norm, i primi ad accorrere, hanno provato più volte ad entrare in casa e salvare la bimba. In tanti hanno lavorato senza sosta per salvare la vita della piccola, abbiamo provato di tutto, purtroppo non è bastato, ma va comunque fatto un plauso a tutti coloro che sono intervenuti e hanno svolto, con professionalità, il loro lavoro».

l. m.

