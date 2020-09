«Non è prevista alcuna vendita del Murri Zecheo e Catalini hanno detto cose false»

LA POLEMICA

FERMO «Falso che il nuovo ospedale è un bluff. Falso che i soldi per farlo sono vincolati alla vendita di quello vecchio. E falso pure che, a San Claudio, si lavora solo alla viabilità». Tutte false, insomma, per l'assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti le dichiarazioni dei consiglieri comunali Giambattista Catalini e Pasquale Zacheo. Ha scelto gli uffici dell'Area Vasta 4, per parlare, Cesetti.

La verità

Dice di farlo in veste di assessore, per «ristabilire la verità nella sede appropriata». «Un assessore al Bilancio ha il dovere della verità, non può parlare con lingua biforcuta. Un candidato lo può fare», esordisce e passa al contrattacco: «Quello che è stato dichiarato è falso. Sorprende come sia possibile che uomini di assoluto valore nella loro vita professionale, quando vestono i panni degli uomini politici o dei candidati possano gettarsi via in questo modo».

Le bombe smontate

E smonta, punto per punto, le bombe lanciate l'altro ieri dai due consiglieri. «Non è prevista alcuna vendita del Murri spiega Cesetti , che sarà addirittura potenziato, integrato con il nuovo ospedale e che potrà tenere in sé alcuni reparti». «I fondi del nuovo ospedale sono a bilancio prosegue , altrimenti non si sarebbe potuto andare a gara e non avremmo potuto approvare la variante del Comune di Fermo che prevede un ospedale diverso, più moderno, più grande, con dissuasori sismici». «I 70 milioni iniziali aggiunge sono nel bilancio 2016-2019, gli ulteriori 30 in quello 2020-2022, sulla base della dichiarata esigibilità della spesa. Il progetto è stato validato da una società esterna. Non ci fossero state le coperture, non lo avrebbe fatto. I lavori sono stati consegnati a luglio. Il tempo di realizzazione è di 36 mesi». La notizia della presunta vendita del Murri non va giù a Cesetti. A riprova, Catalini e Zacheo avevano portato una delibera regionale del 2011.

La giunta Spacca

«È opera della giunta Spacca, che aveva presentato un progetto per non essere fatto e che, per trovare le coperture, aveva pensato all'alienazione», rimarca l'assessore. Il secondo punto è la viabilità, nello specifico gli 11 milioni arrivati nel Fermano da Ancona. «Dicono che sono destinati ad altre province, ma è tutto nelle delibere. Dei 53 milioni, Fermo ne ha presi 11, più di un quinto: 3,8 per il ponte di San Claudio, 7,2 per Lungotenna, Corta di Torre e rotatoria di San Marco».

I cartelli

Che poi la Carron abbia intascato anche i 3,8 milioni delle opere di adduzione «è perfettamente legittimo, essendo un appalto complementare a quello dell'ospedale». Stesso discorso per i professionisti al lavoro .Questione cartelli. Per i due consiglieri, nel cantiere c'è solo quello della viabilità. «Ci sono sia quello che quello dei lavori. Se non c'è un cartello, un cantiere viene sequestrato», dice Cesetti e conclude: «L'ospedale di Fermo è l'unico in cui attualmente è tutto a posto. È un gioiello, tanto è vero che i lavori sono in corso e sono stati liquidati 8 milioni, più 600mila euro di viabilità».

fr. pas.

