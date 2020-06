«Noi facciamo rete e garantiamo la vostra sicurezza, voi fidatevi dei professionisti e non rischiate con gli abusivi». Questo, in sintesi, il messaggio lanciato dai parrucchieri elpidiensi, che ieri mattina si sono incontrati all'auditorium Della Valle di Casette d'Ete. Mesi di chiusura, qualche settimana per riorganizzare spazi ed attività, investimenti per dispositivi e misure di distanziamento, poi finalmente la riapertura ed un dialogo costante con uffici comunali e polizia locale. L'incontro di ieri, cui ha partecipato anche l'assessore al commercio Gioia Corvaro, è servito a far fronte comune, come categoria, sia su prezzi omogenei da proporre alla clientela, sia sugli accorgimenti da adottare. Ma i parrucchieri pongono anche un problema serio: l'abusivismo. «Abbiamo sostenuto tutti i sacrifici necessari per tornare a svolgere il nostro lavoro, tutelando la salute dei clienti spiegano Purtroppo la piaga degli abusivi nuoce a chi lavora in modo onesto e professionale, ma anche a chi ne fruisce, perché chi esercita in questo modo, di certo, non rispetterà neanche le regole per combattere il coronavirus. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile smascherare questi soggetti attraverso i controlli: per questo ci appelliamo ai cittadini. Non affidatevi agli abusivi. Scegliete chi garantisce professionalità e rispetto delle regole». Un appello al quale si associa il sindaco Alessio Terrenzi:«Totale supporto a chi lavora in sicurezza ed ha mostrato grande amore per il proprio lavoro e senso di responsabilità in questi mesi difficili». A

