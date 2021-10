Niente limiti per cinema e teatri «C'è più spazio per i cartelloni»

LA CULTURA

FERMO Via i bollini dalle poltroncine. Via le scritte e le croci per dire che lì non ci si può sedere. Via pure lo spazio tra le sedie. Da domani, cinema e teatri tornano alla normalità e riaprono al 100% della capienza. Le nuove regole azzerano la distanza di un metro tra spettatori non conviventi. Restano obbligatori Green pass e mascherine. Una boccata d'ossigeno per i cinema, soprattutto i più piccoli. Costretti, per far rispettare le distanze, a rinunciare a più della metà dei posti.

La svolta

Parla di «passo importante», il presidente del Circolo del Cinema Metropolis, Andrea Cardarelli, che, a Fermo, gestisce la Sala degli Artisti in centro e il Teatro Nuovo di Capodarco. L'importante, prosegue, è che adesso la gente torni a sedersi davanti ai maxischermi. «Già prima della pandemia spiega Cardarelli , il pubblico era calato. Quando abbiamo riaperto a maggio e quest'estate, c'è stata una ripresa, ma adesso soffriamo un po'». A mancare, oltre agli anziani che hanno paura del Covid, sono quelli senza Green pass, soprattutto cinquantenni non vaccinati che non possono quindi, fra l'altro, recarsi al cinema.

La piantina scritta

«Ma, almeno, aggiunge Cardarelli torniamo alla normalità ed eliminiamo la piantina scritta, con i posti da assegnare». Da domani, ognuno potrà sedersi dove vuole, tra i 150 posti della Sala degli Artisti e 90 del Teatro di Capodarco. Per quest'ultimo, il ritorno al 100% delle poltroncine, ha una doppia valenza. «Possiamo ragionare su una stagione teatrale che, con i trenta posti delle vecchie norme, sarebbe stata impensabile», fa sapere ancora Cardarelli. Uno spiraglio che si apre, fino a pochi giorni fa neppure immaginabile. L'aumento dei posti fa contente non solo i gestori delle sale ma anche le compagnie teatrali. E diventa una manna dal cielo per i cartelloni che, ormai, scaldano i motori in vista degli appuntamenti fra autunno e inverno. «Per noi, il teatro è vita, un rito che si fa insieme, attori e pubblico. Perché ogni cosa che accade è unica e irripetibile», dice Stefano Tosoni di Proscenio Teatro.

I posti

«Per chi sta sul palco prosegue è triste sapere che ci sono posti che restano vuoti perché, pur volendo, lì non ci si può sedere. Ma, rispetto allo zero delle chiusure, anche il 50% è stato importante, soprattutto in confronto alle proposte online, dove mancano l'essenza del teatro e il contatto diretto». Quello che, da domani, il doppio degli spettatori potrà tornare a sperimentare. Resta, invece, l'amarezza per una scelta che molti del settore considerano incomprensibile. Quella di riportare i teatri a capienza piena solo adesso che si torna al chiuso, dopo un'estate all'aperto con gli ingressi dimezzati, spiega Tosoni, che tornerà sul palco il 26 novembre a Porto San Giorgio, con Alma Mater.

Il futuro

«Adesso prosegue il problema sarà sconfiggere la paura del pubblico. Già, prima, non era facile portare gente a teatro. Ora, con il Green pass, chi non è vaccinato è difficile che faccia il tampone per venirci. Ma già non vedere più bollini e strisce sulle sedie vuote sarà tanto». Questione di giorni anche per il ritorno in scena di Manu Latini, «Dopo quasi due anni di limitazioni, avevamo bisogno di questo slancio. Speriamo sia la ripartenza di un percorso che ci porta sempre più alla normalità», dice il presidente dell'associazione Progetto Musical, al lavoro su una nuova produzione. Sui timori del ritorno del pubblico a teatro Latini non si sbilancia. Spera solo che le cose, pian piano, vadano meglio. Perché, spiega, «fare uno spettacolo al chiuso per pochi coraggiosi non è facile». «Con tutte le precauzioni del caso chiosa , per noi, è decisamente meglio vedere la sala piena. Ci rende felici e ci dà la carica».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA