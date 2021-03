Nereo l'unico ambulante rimasto al mercato

FERMO I fermani che ieri mattina sono usciti di casa per andare al mercato, in viale Veneto hanno trovato solo lui: Nereo Lucci, come ogni sabato presente dietro il suo banco di frutta e verdura. Vuote tutte le altre piazzole, per effetto della zona rossa, che autorizza solo i mercati di generi alimentari e di prima necessità. «Me l'aspettavo dice il venditore , eppure, quando sono arrivato, mi ha fatto un effetto strano. Mi sento solo. Ero abituato a scambiare quattro chiacchiere con i vicini, invece non c'è nessuno». Di gente in giro se ne vede poca. Una donna si avvicina al banco e se ne va con una busta di arance. Arriva un uomo. «Hai capito chi sono?», fa al venditore da dietro la mascherina. Se l'abbassa un attimo per essere sicuro di essere stato riconosciuto e la ritira su. A Fermo, il mercato alimentare è in piazzale Tupini, ma Lucci ha scelto il centro, per differenziare l'offerta, tra una bancarella di vestiti e una di oggetti per la casa. Quando c'erano. Di mercati, il commerciante ne fa quattro a settimana. Oltre a quello di Fermo, anche a Loreto, Casette d'Ete e Trodica di Morrovalle. A Loreto, l'ambulante c'è stato venerdì. «È andata molto bene racconta , meglio delle altre volte. Credo che lì le persone si siano abituate alla zona rossa. Invece, qui ci vorrà un po' di tempo». Almeno altri due sabati, come previsto dall'ordinanza del ministro Speranza. «Non so di chi è la colpa di questa situazione dice ancora l'ambulante , se di chi decide o di quelli di noi che non rispettano le regole. So solo che, dopo un anno, siamo quasi da capo. Spero che ne usciremo il prima possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA