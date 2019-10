Nei paesi del sisma l'unica priorità è la ricostruzione

IL CRATERE

FERMO Pochi i soldi arrivati anche nelle zone del cratere. Nei territori terremotati la scelta di devolvere una parte dell'Irpef ai servizi sociali dei Comuni non ha fatto breccia. A tre anni dal sisma, per chi vive ancora le conseguenze delle scosse, le priorità sono altre. Uno spiraglio potrebbe aprirlo il Decreto sisma, approvato il 22 ottobre dal Consiglio dei ministri. Tra le altre cose, il documento prevede l'abbattimento del 60% della busta paga pesante, la dilazione del residuo in dieci anni e una serie di misure che dovrebbero accelerare la ricostruzione privata (dall'autocertificazione all'anticipazione del 50% ai tecnici e professionisti dei compensi dovuti e relativi alla presentazione dei progetti). Il decreto introduce anche alcune misure di sostegno per i giovani imprenditori del cratere e proroga i mutui degli enti locali. «Un cambio di passo importantissimo rispetto alla prima fase della legislatura, dominata dalla Lega. Una vittoria, perché recepisce questioni rimaste finora inascoltate. Ora è importante che il Parlamento, in fase di conversione, possa rafforzare ulteriormente il provvedimento», il commento del senatore del Partito democratico Francesco Verducci. Boccia, invece, la misura Paolo Arrigoni che definisce «sospetto il varo, a cinque giorni dalle elezioni regionali umbre (si vota oggi, ndr), del (mini) decreto sisma». Per il senatore della Lega, il documento «contiene giusto un paio di mance fiscali tutte da decifrare e lo scarico di responsabilità sui professionisti a cui viene dato l'ingrato compito di togliere agli Usr (Uffici speciali per la ricostruzione) le castagne dal fuoco della ricostruzione leggera». L'autocertificazione per la ricostruzione privata, secondo l'esponente del Carroccio, sarà invece «un boomerang» perché introdurrà nuovi e ulteriori elementi di incertezza, visto che non è chiara la documentazione da impiegare».

