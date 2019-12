Nei giorni più attesi dell'anno il Natale di Porto Sant'Elpidio è pronto a regalare nuove sorprese dopo la tre giorni dalla vigilia a Santo Stefano, un tris che ha coinvolto soprattutto i bambini con la promozione del festival Elpicomics e Harley Quinn cosplay, la pista di ghiaccio, i mercatini, nella settimana più attesa dell'anno. Babbo Natale ha consegnato i doni ai bambini ai quartieri Corva, Marina Picena, Fonte di Mare, scambio di auguri, cantucci e vino cotto in piazza Garibaldi, dove giovedì pomeriggio c'è stato lo speciale dj set di Radio Fm Faleria in diretta sulle frequenze 104.5 e sul canale 211 con la presenza dello staff al completo. E c'è stata la tombolata. Da non dimenticare la mostra d'arte presepiale al Beniamino Gigli aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 a ingresso gratuito. «Abbiamo atteso il Natale in un'atmosfera speciale tra divertimento, concerti, appuntamenti culturali e ricreativi, preziose tradizioni e piacevoli novità dice l'assessore al turismo Elena Amurri - mi auguro che le tante iniziative abbiano contribuito a rendere uniche queste festività, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione, ricordo che moltissimi appuntamenti ci attendono fino al 6 gennaio». Si ricorda dunque che questa sera alle 21.15 nella sede dell'associazione di quartiere Marina Picena che la tombolata a cura dell'Ant, dell'associazione di quartiere e della parrocchia di San Pio X. Domani pomeriggio in piazza Garibaldi c'è la scuola di magia e animazione per bambini, alle 21.15 nella chiesa della santissima Annunziata concerto con il coro Gospel Equivoci di Urbisaglia.

