Negozi, scommessa sul centro nuovo bando per 24mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMMERCIO FERMO Sarà pubblicato entro questo mese il secondo bando di Fermo Shopping Experience. La nuova fase del progetto voluto dal Comune e dalla Camera di commercio in questi giorni è in via di definizione. In campo 24mila euro a disposizione delle attività commerciali del centro. A differenza del primo bando, quello dei corner calzaturieri destinati solo ai negozi di abbigliamento, in questo caso la platea dei potenziali vincitori sarà più ampia. Potranno infatti partecipare tutti i negozi, tranne le attività di...