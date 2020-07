«Negli ospedali piccolo è bello»

LA SANITÀ

FERMO Piccoli ospedali quale futuro? Sentiamo il comitato per la salute dei Sibillini e delle aree montane, nato ad Amandola ad aprile 2018. Lo guida Luisa Di Venanzi, riconfermata giusto qualche giorno fa, che si accalora molto quando si tratta di sanità territoriale. In modo particolare per quel che riguarda il servizio sanitario riservato al territorio montano in cui risiede, che comprende una popolazione di circa 20.000 utenti.

La situazione

Per lei è «il più penalizzato e abbandonato. Soprattutto dopo il sisma del 2016 che ha visto lo scippo di tutti i servizi preesistenti nel nosocomio Vittorio Emanuele II di Amandola». Quei servizi che il comitato rivuole come erano. E non solo. «Chiediamo in primis un pronto soccorso e almeno un posto di terapia intensiva - dice - perché senza questi servizi, per la popolazione montana è morte assicurata, date le distanze da percorrere in caso di urgenza . Né si può pensare, come sta accadendo, di attivare sempre l'eliambulanza anche per gli incidenti più banali».

Il futuro

Per la Di Venanzi «il nuovo ospedale in costruzione, che promettono terminato in 19 mesi, e vedremo se così sarà, nasce come struttura declassata, in quanto lo stesso Licio Livini, direttore dell'Area vasta, nell'ottobre 2018, disse testualmente: Certamente non possiamo pensare che in questa nuova struttura ci siano servizi di alto livello, non possiamo pensare che ci siano un pronto soccorso o sale operatorie per interventi complessi, questi sono servizi che garantiamo all'ospedale di Fermo e quando non basta Fermo abbiamoTorrette. Il pronto soccorso, invece, ci spetta per decreto ministeriale come area disagiata e in più dovrebbero esserci la Chirurgia generale ridotta con tanto di anestesista, un laboratorio analisi con emoteca, esami di diagnostica H24, Tac compresa, la medicina territoriale e più personale medico e paramedico».

I particolari

Fra le richieste un polo specialistico in Ortopedia e quello di Pneumologia e un collegamento di teleconsulto cardiologico. «Invece in Regione parlano solo di Medicina generale, non di riapertura di queste strutture, portano avanti un discorso di accentramento negli ospedali unici che va in controtendenza con quanto l'emergenza Covid ci ha insegnato. Accentrando e togliendo i piccoli ospedali si penalizza anche la peculiarità dei piccoli Comuni marchigiani, si crea una desertificazione sui territori con allegata perdita di posti di lavoro anche per tutto l'indotto. Persino la Corte dei Conti si è espressa in merito ribadendo la necessità di avere riaperti e funzionanti i piccoli ospedali a tutela delle popolazioni svantaggiate e a rischio di estinzione».

La visione

Oltre a tutto questo occorre che si metta da parte la visione politico sanitaria «oggi volta - conclude - a sfruttare solamente le patologie croniche, per uno scontato tornaconto. Visione parziale e sbagliata che, ponendo in secondo piano la medicina di routine, va a togliere le basi o meglio il sostegno a questo colossale e, alla luce dei recenti fatti, inadeguato e perdente progetto sanitario. Insomma, o i partiti consegnano ai comitati certezze, o iscritti e sostenitori restituiranno le tessere elettorali. Basta con le promesse, vogliamo atti notarili».

Marina Vita

