Nebbia fitta sul futuro del porto sangiorgese

IL CASO PORTO SAN GIORGIO Nessuna nuova sul futuro del porto sangiorgese che resta senza sbocchi e senza prospettive di rilancio . Nel 1982, quando i soci fondatori della società L'Approdo Srl diedero il via alla sottoscrizione popolare per incrementare il necessario capitale, certamente nessuno avrebbe previsto che ciò che nell'immaginario collettivo dei sangiorgesi costituiva il mezzo per il definitivo sviluppo commerciale e turistico della città, si sarebbe invece tramutato in un incubo del quale non si riesce a intravvedere l'uscita. E'...