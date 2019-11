Natale, le spese folli dei Comuni Più eventi per riempire i negozi

LO SHOPPING

FERMO Tra lucine e addobbi che iniziano a comparire per strada e nei negozi, il commercio si prepara al tour de force di fine anno. Nel Fermano è partito il conto alla rovescia per lo shopping natalizio. Per svuotare i magazzini e fare cassa, i commercianti aspettano l'arrivo delle tredicesime e la corsa ai regali. Ma sanno che quest'anno sarà più dura del solito. Svanito il sogno dell'autostrada riaperta per le feste, i negozianti si stanno mettendo l'anima in pace. Ma non nascondono la preoccupazione. Sanno che le ripercussioni negative sugli affari si sentiranno e che potrebbero essere pesanti. A rendere più fosco il quadro ci si mettono i budget sempre più risicati e gli acquisti on line, che stanno soppiantando quelli in negozio. Un grido d'aiuto che i Comuni provano a raccogliere. I più grandi si sono organizzati con eventi e attrazioni. I villaggi di Natale, che ora vanno tanto di moda. Per portare gente, farla divertire e, magari, comprare. Quello di Fermo sarà inaugurato sabato. L'albero volante è la novità. A fargli compagnia, in piazza, la pista di ghiaccio e i mercatini. A quello di Porto Sant'Elpidio toccherà domenica. Con la piazza rimessa a nuovo, il Comune costiero prova a strappare il primato natalizio al capoluogo. A Porto San Giorgio l'apertura sarà il 1° dicembre. Quest'anno, per attirare gente, si punta su scivolo di ghiaccio, fontane danzanti e presepi. Per qualcuno, però, non è abbastanza. E c'è chi, per risollevare le sorti del commercio cittadino, vorrebbe di più.

«Il Comune non può aumentare gli incassi dei commercianti. Lo dico da assessore e da commerciante», spiega il sangiorgese Valerio Vesprini. Quello che può fare è creare movimento. Oltre che con le attrazioni natalizie, coinvolgendo i negozianti. Per l'8 dicembre è previsto un evento al mercato coperto. È organizzato dalla Confcommercio e dall'associazione Lagrù. Ci saranno musica e aperitivi. «L'intento spiega Vesprini è coinvolgere le attività del mercato coperto, cercando di attrarre i sangiorgesi, ma anche gente da fuori che poi si sposti per la città». Il 15 e 16 dicembre a preparare gli aperitivi saranno bar, pizzerie e ristoranti. L'iniziativa è, pure stavolta, della Confcommercio. Per aderire, i commercianti devono pagare una quota. Insieme all'aperitivo viene dato un buono che dà diritto a uno sconto nei negozi che aderiscono. «Si è creata dice l'assessore una tendenza ad acquistare con sconti e offerte. I Comuni non possono modificare un cambiamento epocale, dovuto all'online e a tante altre situazioni». Possono, quello sì, cercare di portare gente. Anche con i parcheggi gratis. Come a Porto San Giorgio, nei fine settimana tra l'8 dicembre e l'Epifania.

Non se la passano meglio i commercianti di Fermo. Negli ultimi tempi il centro storico ha imboccato la rotta delle città d'arte: fuori negozi di scarpe e vestiti, dentro bar e pizzerie. Chi resiste spera nel Natale. Perché da qualche anno, di questi tempi, la piazza è spesso piena. Soprattutto di giovani che, però, nei negozi entrano poco. Per invertire la rotta, il Comune sfrutta la tecnologia. È in dirittura d'arrivo l'app per gli studenti universitari e del conservatorio, con sconti per fare acquisti nelle attività commerciali della città.

«Dovrebbe essere attivata a breve fa sapere l'assessore al Commercio Mauro Torresi , stanno partendo le lettere per i commercianti. Spero di poterle consegnare tutte entro novembre e di iniziare prima di Natale». L'adesione ovviamente è libera. Ogni negozio decide da solo lo sconto o l'offerta da fare. Che poi sarà caricato nell'app. Per ora l'iniziativa riguarderà solo le attività del centro. Da gennaio saranno inserite anche le altre. Forse non risolverà la crisi dei negozi, ma potrebbe portare una boccata d'ossigeno. Intanto, i commercianti saranno coinvolti nelle iniziative dei giorni di festa. In piazzale Azzolino «con giochi e attività che stiamo definendo». Nel cuore della città tutta con la vendita delle diecimila tavolette di cioccolato a tema natalizio. «Ci stiamo muovendo, con diverse attrazioni per adulti e bambini, per portare più gente possibile in centro», spiega Torresi. E le periferie? «Avranno alberi e illuminazioni. In alcuni quartieri, quest'anno, porteremo quelle architetturali».

