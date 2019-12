Nasce anche un comitato «Territorio penalizzato»

L'INIZIATIVA

PORTO SANT'ELPIDIO Traffico nel caos, al parcheggio del Diamante Loriblu Primo Piatto c'è stato ieri il ritrovo di un gruppo di persone intenzionate a costituire un comitato per farsi sentire dagli organi competenti in materia. Promotore del comitato è Rossano Orsili, imprenditore.

La data

Venerdì prossimo ci sarà un'altra riunione per fare ulteriore chiarezza. Bisogna battere il ferro quando è caldo. Intanto si è mossa la Società Autostrade e c'è stato il dissequestro. «Noi pensavamo che oggi (ieri, ndr) ci fosse una riapertura parziale delle due corsie - spiega Orsili - magari con un rallentamento di velocità, senza utilizzare la corsia di emergenza, ma siamo rimasti ancora da tre a una corsia e l'imbuto si crea a Porto Sant'Elpidio. La fila arriva a Civitanova, il traffico si incanala sulla statale e chi volesse uscire di casa per fare acquisti rinuncia, resta bloccato in casa, sequestrato». Commercio in estrema difficoltà: «Vogliamo capire, saremo molto attenti sul percorso della Società Autostrade e per vedere se rispetta i tempi perché noi ci stiamo già preparando alla stagione estiva: se non si rispettano i tempi della consegna dei lavori e la messa in sicurezza siamo rovinati. Il nostro lavoro di operatori è di portare i turisti nelle Marche, non possiamo far trovare loro una situazione del genere. Neanche fossimo sul raccordo anulare di Roma. Con tutto il rispetto per le istituzioni e per la magistratura, se di dissequestro si doveva parlare, bastava anticipare di due giorni. Sarebbe stato quantomeno dignitoso per evitare tutto questo».

La rabbia

Intanto le attività rischiano di chiudere in un periodo che dovrebbe essere ottimale per gli acquisti. Questo putiferio arriva dopo mesi e mesi di problemi legati a interruzioni, intasamenti, cantieri che non chiudono mai. Il presidente dei Bed&breakfast Devis Alesi dice: «Vogliamo avere la tempistica certa dei lavori, per sapere quando l'autostrada tornerà a essere fruibile. Questo è un problema che tocca da vicino noi operatori turistici, come i commercianti. Siamo molto preoccupati».

Sonia Amaolo

