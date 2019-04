Museo archeologico al via Torre di Palme fa la storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CULTURA FERMO Rannicchiati sul fianco destro. Fibule di metallo a giungere lembi di stoffa che il tempo ha fatto sparire. Ai piedi, brocche e vasi di ceramica. Addosso, collane d'ambra, bracciali e orecchini. Li hanno trovati così, poco più di due anni fa, in contrada Cugnolo. Diciannove scheletri piceni, in altrettante tombe. Uomini, donne e bambini vissuti nel VI secolo a.C., tornati alla luce per caso, insieme ai loro corredi funebri.Il borgoUna parte, adesso, si trova a Torre di Palme, dove ieri pomeriggio è stato inaugurato il museo...