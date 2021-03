Musei, salta la settimana gratis

LA CULTURA

FERMO Con il passaggio alla zona arancione il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso. Pertanto, anche i musei di Fermo rimarranno chiusi al pubblico. E anche la prevista settimana gratuita per i residenti, programmata per questi giorni, è rinviata a data da destinarsi. La mostra al Terminal, anch'essa chiusa al pubblico, dal titolo Eriberto Guidi. Sconfinamenti fotografici, promossa dal Comune di Fermo, in collaborazione con Regione Marche, Sistema Museo, Musei di Fermo, Giornate di Fotografia e il Centro Studi Licini e curata da Lisa Calabrese e Simona Guerra, che comprende più di 80 opere del noto maestro fermano, può essere visitata virtualmente attraverso il sito www.giornatedifotografia.it, un viaggio virtuale dell'esposizione, impreziosito con le musiche di Corelli eseguite dall' Orchestra Giovanile d'Archi del Conservatorio.

Le biblioteche, gli archivi e i relativi servizi sono offerti su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento. Pertanto la Biblioteca Spezioli rimane aperta con orario continuato ma il servizio di lettura in sede è attivo esclusivamente su prenotazione dal lunedì al venerdì ed è esteso a tutto l'orario di apertura; il sabato sarà attivo il solo servizio di prestito. Gli utenti interessati dovranno mandare una richiesta di accesso alla biblioteca il giorno lavorativo precedente a quello di loro interesse (la prenotazione per il lunedì deve avvenire al venerdì precedente), entro le ore 12. La email dovrà riportare nell'oggetto in maiuscolo la dicitura prenotazione, seguita da cognome e nome del richiedente, giorno e turno prescelto. Nel caso in cui il numero delle prenotazioni ecceda quello dei 27 posti disponibili, si terrà conto dell'ordine di prenotazione. Per le prenotazioni e le informazioni: biblioteca.centrale@comune.fermo.it telefono: 0734 284310 o 284465.

