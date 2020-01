Musei, boom di presenze Il turismo torna a volare

LA STAGIONE

FERMO Boom di presenze, a dicembre, nei musei della città. Mandato in archivio il vecchio anno, il Comune conta i turisti passati per Fermo nell'ultimo mese del 2019. I numeri arrivano da Sistema Museo che stacca i biglietti di ingresso. Nel complesso, i visitatori sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, passando dai quattromila di dicembre 2018 ai settemila del mese scorso.

Il via

Sempre stando ai dati forniti, il 2020 è iniziato con un vero pienone: dall'1 al 6 gennaio i visitatori nelle strutture museali della città sono stati 3.250, più del triplo rispetto alla prima settimana del 2019, quando erano stati 900. Un risultato, secondo il Comune, frutto soprattutto della promozione sperimentata per la prima volta a Natale e rivolta ai residenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, i fermani hanno potuto visitare gratis i musei cittadini. L'iniziativa prevedeva anche sconti per parenti e conoscenti arrivati da fuori città, che accompagnavano i residenti. Sommandoli, per la durata dell'offerta, gli ingressi sono stati più di mille. Palazzo dei Priori e Cisterne Romane i luoghi culturali più gettonati nella prima settimana dell'anno, con quasi mille visitatori ciascuno. Cinquecento le presenze registrate negli stessi giorni al teatro dell'Aquila. L'anno scorso, alle Cisterne, le presenze erano state 300, al teatro 180. Buona partenza per la mostra di Mario Dondero al Terminal. Dal 1° al 6 gennaio è stata visitata da 700 persone. Dall'inaugurazione, il 21 dicembre, da circa 1.500.

Il commento

«Ci ha fatto molto piacere il commento dell'assessore alla Cultura e al Turismo, Francesco Trasatti l'accoglimento riservato all'iniziativa degli ingressi gratuiti per i residenti e a prezzo ridotto per i conoscenti accompagnati, perché vuol dire che i fermani hanno voglia di riscoprire la bellezza della loro città. Faremo diventare questa iniziativa strutturale, attraverso una specifica card per i residenti, che con Sistema Museo abbiamo intenzione di promuovere dalla prossima primavera. Siamo convinti che questo porterà gli stessi fermani a farsi ambasciatori con i propri parenti, amici e conoscenti per essere tutti sempre più orgogliosi delle nostre bellezze». In generale, l'intero 2019 è stato un anno positivo per i musei cittadini. I dati, che arrivano sempre da Sistema Museo, parlano di circa 20mila visitatori alle Cisterne romane (nel 2018 erano stati 16mila) e di più di 11mila al Teatro dell'Aquila. Circa 17mila i biglietti staccati per la Sala del mappamondo, dentro Palazzo dei priori, riaperta ad agosto del 2018. Circa 2.500 le presenze al museo archeologico di Torre di Palme, rimasto aperto da aprile a settembre.

La scelta

Un aumento di presenze spiega il Comune che «conferma la positività e lo sforzo del lavoro svolto dall'amministrazione nel fare della cultura e delle sue bellezze un volano turistico ed economico di rilievo, soprattutto dopo il periodo del sisma, con lavori che a tempo record hanno consentito la riapertura della Sala del Mappamondo, prima e di Palazzo dei Priori nella quasi totalità, poi». Le mostre nell'ex chiesa di San Filippo, il trasferimento dei musei scientifici da Villa Vitali a Palazzo Paccaroni, l'apertura del museo archeologico di Torre di Palme e del Terminal, secondo il Comune, gli altri elementi che hanno contribuito al boom di presenze. «Il dato tira le somme il sindaco Paolo Calcinaro è tra quelli oggettivi e parla da solo». «C'è stato spiega un forte incremento in termini di presenze per la nostra città. È una gran bella soddisfazione, nonostante le difficoltà legate al sisma. Pensiamo cosa avrebbe potuto essere qualora non ci fosse stato questo accadimento».

L'impegno

«È un risultato prosegue che tiene conto necessariamente del grande lavoro portato avanti con l'apertura di nuovi punti museali, del recupero in tempi record di quelli che avevano avuto impedimenti, di una grande promozione con operazioni straordinarie come quella a Milano, a Roma, a Matera e quelle all'estero, senza dimenticare quelle sul territorio e in Umbria. Insomma, crediamo che Fermo abbia preso una strada importante e le prospettive con il recupero e la rifunzionalizzazione del Fontevecchia, l'ampliamento del museo archeologico di Torre di Palme e la rivisitazione del piano terra di Palazzo dei priori rappresentino esempi che vanno in questa direzione».

Francesca Pasquali

