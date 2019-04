Murri, lo scontro sui dati Livini: «L'ospedale cresce»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀ FERMO Forte e pronta a raccogliere le sfide future. Per Licio Livini la sanità fermana è in salute. Bersagliato su più fronti, il direttore dell'Area vasta 4 rompe il silenzio e difende le scelte fatte. Dai primari alla razionalizzazione del personale, fino alla chiusura dei presidi locali, Livini ribatte punto per punto al fuoco incrociato di critiche e polemiche.Il punto«La sanità fermana dice è in salute, all'interno di compatibilità economiche dettate dal contingente e con pareggi di bilancio certificati. Nel tempo sono...