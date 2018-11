Morto sotto il ponte autopsia sospesa, si cerca la famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL MISTERO FERMO Niente autopsia, per ora, sul corpo di Oleg Kuzumenko, l'ucraino di 39 anni trovato morto sabato mattina sotto il ponte che collega Lido tre Archi a Porto Sant'Elpidio. Gli inquirenti hanno provato a rintracciare i familiari dell'uomo ma non sono riusciti a trovare nessuno e così l'ambasciata ucraina, alla quale ci si è rivolti, ha chiesto più tempo prima di effettuare l'autopsia. Anche perchè la famiglia potrebbe decidere di essere rappresentata durante l'esame da un perito di parte. Il che significa che per ora...