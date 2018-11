Morbillo, la copertura è bassa «Le vaccinazioni vicine al 90%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀFERMO Nel 2018, in Italia, si muore ancora di morbillo. Sembra assurdo, ma è così. A dimostrarlo, ultimi in ordine di tempo, i due decessi avvenuti a settembre in Sicilia. Mentre in un ospedale di Bari è in corso una piccola epidemia, con otto casi registrati in poche ore. Nelle Marche la copertura vaccinale è vicina al 90%, al di sotto della soglia di sicurezza. «La nostra regione spiega il direttore del Dipartimento prevenzione dell'Area Vasta 4, Giuseppe Ciarrocchi è agli ultimi posti in Italia per quanto riguarda la...