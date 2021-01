MONTEGRANARO Villa Bianca non molla. Il ristorante di Montegranaro dello chef Marco Biagiola continua la sua lotta contro le chiusure serali dei locali e contro i provvedimenti del governo nei confronti della categoria. Dopo aver aperto le porte ai suoi clienti lo scorso venerdì, nell'ambito della campagna di protesta nazionale #ioapro1501 ed essere stato sanzionato in seguito agli accertamenti della Questura di Fermo, Biagiola ci ha riprovato. Il ristoratore ha deciso di aprire al pubblico anche per la cena di sabato. E gli agenti della polizia si sono ripresentati alla sua porta per un nuovo controllo. La Questura di Fermo fa sapere che verranno elevate le ulteriori sanzioni previste dalla norma vigente. Non va meglio al titolare di un bar del litorale fermano. Anche in questo caso le forze dell'ordine hanno riscontrato la presenza di clienti all'interno del locale in orario vietato e comminato la relativa sanzione. Stessa sorte per un cliente del bar che si era fermato a mangiare nelle immediate vicinanze del locale. Anche per lui è arrivata la sanzione. Quasi 450 in due giorni le persone controllate nell'ambito della campagna per il rispetto delle normative nazionali anti-Covid, 150 i veicoli sottoposti a verifica e ben 165 gli esercizi pubblici della provincia che hanno visto la visita delle forze dell'ordine. Impegnati nelle operazioni, oltre agli uomini della Questura e della polizia stradale, i militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Importante, soprattutto nelle verifiche agli esercizi pubblici di ristorazione, anche l'apporto degli operatori delle polizie locali. Quasi tutti i bar e i ristoranti controllati, fanno sapere dalla Questura di Fermo, hanno rispettato gli orari di chiusura e apertura al pubblico e le normative anti-Covid. Sono in programma, nei prossimi giorni, ulteriori accertamenti diretti a verificare il corretto rispetto delle disposizioni anti-covid anche da parte di altri esercizi commerciali. Tutto questo senza tralasciare le normali attività di prevenzione e sicurezza. Nel corso dei controlli effettuati negli ultimi giorni sono stati infatti individuati e sanzionati anche 10 automobilisti privi di copertura assicurativa.

