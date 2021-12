MONTEGRANARO Una felice tradizione che si ripete. Il comitato spontaneo dei genitori, a veder i propri figli quali alunni afferenti all'istituto comprensivo veregrense, anche per il Natale ha infatti proceduto al rinnovato gesto di altruismo, raccogliendo un'importante somma di denaro donata nei giorni scorsi alla locale Caritas. Un segno, quello della beneficenza natalizia, iniziato dai rappresentati delle classi Prima A e Terza A del Capoluogo e prontamente raccolto dai colleghi riconducibili alla Prima C, Quinta C e Quinta D del plesso scolastico di San Liborio. Progetto iniziato due anni or sono, nella circostanza a veder beneficiari i bambini dell'Ospedale Salesi di Ancona, e nel 2020, l'anno dell'arrivo del Covid, ad interessare invece la locale Croce Gialla. «Anche per il 2021 abbiamo pensato di sostenere un ente di Montegranaro hanno quindi raccontato i promotori dell'iniziativa, vale a dire Valentina Cavallaro e Sara Caponi per le scuole Capoluogo, con Andrea Campetella e Felice Volpe referenti per le classi di San Liborio -. La crisi mordeva già a monte, prima cioè dell'arrivo della pandemia che ha acuito un quadro critico, pertanto nell'occasione in esame abbiamo deciso di sostenere i concittadini della Caritas, vicini a nuclei familiari in difficoltà su aspetti come alimentazione e reddito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA