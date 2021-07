MONTEGRANARO «Ultimati programma e lista, ora il movimento è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare a ricostruire un'immagine e una collettività pubblica e politica di quella Montegranaro che fu protagonista fino a un paio di lustri fa». A rimarcarlo è Demis Ranalli, in campo per le elezioni del prossimo autunno. «Il rilancio della sfera pubblica e politica della città - ribadisce - passa da un accordo molto largo, siglato da una pluralità di gruppi e molteciplità di persone che si sono ritrovate intorno al movimento Azione di Carlo Calenda e a Forza Italia, oltre a un folto gruppo di civici che si sono avvicinati al programma con entusiasmo e condividendone i punti cardini quali la ripresa alla luce della gravissima pandemia che ci ha colpiti, e che ci lascia con un'aggravata crisi economica, incertezze, e una profonda crisi di identità sociale, e che ha scosso i principi fondamentali del dialogo, della democrazia e della partecipazione. Fondamentale l'entusiasmo del nutrito gruppo di giovani e più anziani ed esperti della vita politica che si sono dati appuntamento per far ripartire da Montegranaro un progetto di larga ripresa sul territorio comunale e poi provinciale, perché la politica non è e non può essere fatta da personalismi, bensì è la più nobile e vecchia filosofia di governo e amministrazione di tutte le diverse componenti umane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA