MONTEGRANARO La sostenibilità elemento fondamentale per la ripartenza. Premiata, Giano, Fessura, Meline, OA Non fashion, Risorse Future, Paul Silence, sono alcuni marchi calzaturieri della provincia di Fermo e Ascoli che hanno lanciato progetti e/o prodotti sostenibili. Un elemento, quello della sostenibilità, fondamentale sia per chi ha un marchio proprio e sia per chi ha un'impresa che svolge produzione conto terzi, visto che le griffe sono le prime a trainare la filosofia eco-friendly. Long Term Partners, società di consulenza intervenuta a una iniziativa di Sistema Moda Italia, ha detto che: «I marchi sono consapevoli che senza il know-how e l'esperienza in termini di materiali e processi offerti dai fornitori, le loro idee in termini di progresso sostenibile sarebbero senza gambe per poter camminare». Anche la scarpa fermana, così come l'indotto formato dai fornitori di materie prime, sta pian piano virando verso un prodotto ecologico e, oltre ai citati, sono molte le aziende che stanno pensando a come realizzare un prodotto amico dell'ambiente, consapevoli che l'essere green sarà una prerogativa per catturare la ripartenza e per attrezzarsi in ottica futura.

