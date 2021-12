Montegranaro, boom contagi «ma il sindaco fa finta di nulla»

L'ALLARME

MONTEGRANARO Preoccupa la situazione contagi a Montegranaro, dove ieri i positivi erano 124. Dopo Fermo, che ne aveva 228, il Comune veregrense, insieme a quello di Porto Sant'Elpidio, è il secondo per numero di casi nel Fermano. Solo che ha poco più di un terzo degli abitanti di Fermo (12.722 contro 36.812) e la metà di quelli di Porto Sant'Elpidio, che ne ha 25.646. L'altro dato che allarma è quello del tasso di incidenza.

L'incidenza

Cioè il numero di positivi, calcolato negli ultimi sette giorni, su 100mila abitanti. L'altro ieri era di 375,44. Il decimo dato più alto della regione, nel Fermano secondo solo a quello di Campofilone che era a 517,06, con 35 positivi su 1.929 abitanti. Un'ascesa, quella del Covid a Montegranaro, che va avanti già da diversi giorni, che s'è intensificata negli ultimi e che ha messo in allarme il gruppo di minoranza in Consiglio comunale. Che, adesso, parla di una «situazione sempre più preoccupante e meritevole di maggiore attenzione». «Non stiamo certamente affermando che la crescita vertiginosa della diffusione del virus sia causata dall'amministrazione comunale spiega Avanti in una nota , ma da settimane il gruppo di maggioranza sta ignorando il problema e non sta, in nessun modo, cercando di arginarlo. Riteniamo, invece, opportuno che sia quest'ultima ad avere il compito di mettere la cittadinanza al corrente dei dati costantemente aggiornati, avvalendosi dell'utilizzo dei canali di comunicazione ufficiali».

La sottovalutazione

In pratica, la minoranza accusa la maggioranza di non diffondere i numeri dei contagi, sottovalutando il problema. Camper vaccinali, «mai passati nel nostro paese, sebbene siano transitati in molti Comuni del Fermano», centro vaccinale, «tanto millantato dall'onorevole Lucentini, ma di cui non si vede neanche l'ombra, come se Montegranaro non avesse questa esigenza», e mascherine obbligatorie anche all'aperto, «per salvaguardare la nostra comunità ed evitare che assembramenti natalizi possano rivelarsi fatali», le misure che la minoranza chiede di mettere in atto per arginare l'escalation del Covid. Oltre all'aggiornamento settimanale da parte delle «fonti ufficiali» sull'andamento dei contagi, «non per creare allarmismo generale, ma per poter prevenire eventuali nuove chiusure che danneggerebbero, ulteriormente, l'economia cittadina». Da qui il pungolo a sindaco e maggioranza a «non ignorare il problema» .

