MONTEGIORGIO

Nuovi aggiornamenti sul fronte covid nell'entroterra fermano. A Montegiorgio da stamattina è stata posta in quarantena una classe delle scuole medie per un caso di positività rilevato ieri dall'Asur. Dopo i 4 casi di cittadini positivi comunicati dal sindaco Ortenzi domenica scorsa, aumentano quindi il numero dei contagi rilevati e le persone poste in quarantena in questo comune che fino a ieri era rimasto indenne per quanto riguardava le scuole. Ancora nessuna notizia invece per quanto riguarda la classe della scuola dell'infanzia sempre di Rapagnano , anche questa posta in quarantena per il contagio al covid di un alunno , perché ancora non si conoscono gli esiti dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti i bambini e pure gli insegnanti e il personale ausiliario, in quanto nella materna i contatti sono di tipo più ravvicinato e senza l'uso delle mascherine. Nel resto dell'entroterra per ora non si registrano altri casi . Tutto tranquillo a Grottazzolina dice il Sindaco Antognozzi. Lo stesso a Magliano di Tenna il cui sindaco Cesetti riferisce solo di alcuni casi di quarantena fiduciaria. Come pure a Monte Vidon Corrado il cui primo cittadino Forti dice che non ci sono casi di contagio e si augura ovviamente che vada avanti così. A Servigliano il sindaco Rotoni parla di situazione in evoluzione, nel senso che ci sono delle quarantene preventive in attesa di screening.

Marina Vita

