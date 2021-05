MONTEGIORGIO Non solo Fermo, tornano a vivere anche i tesori della provincia come il Teatro Alaleona di Montegiorgio che ha ospitato l'ultimo appuntamento di Gener(Y)Action. Un'iniziativa da record perché oltre al numero di partecipanti e partner, questa edizione del progetto voluto dalla Provincia si è chiusa con il racconto di un record: quello dell'attore e performer Piero Massimo Macchini, che il 28 maggio 2017 si era esibito per 12 ore consecutive nella piazza del Popolo del capoluogo. Emozionata per la chiusura la presidente Moira Canigola, che ha ricordato come Gener(Y)Action sia nato per stimolare i ragazzi e dare loro la consapevolezza che con la propria passione e un'adeguata formazione si possono raggiungere risultati importanti, come ha dimostrato lo stesso Macchini. «Dallo sport all'agricoltura, dall'industria alla chimica, abbiamo toccato tantissimi settori ed aspetti della nostra vita - ha precisato la presidente -. Abbiamo scelto di chiudere con un artista del nostro territorio che ha saputo raccontare e interpretare la nostra comunità, portandola alla ribalta nazionale. Il settore della cultura ha sofferto forse più di ogni altro per la chiusura, ma oggi riapre un mondo fantastico». «Macchini rappresenta la forza e la capacità che questo territorio ha nell'uscire fuori dai propri confini - ha voluto rimarcare il sindaco Michele Ortenzi -. L'augurio è che tutti gli attori e le compagnie possano riprendere a lavorare». Macchini ha ripercorso la genesi di quel Marche Comedy Record costruito insieme a tante amiche ed amici, sviluppato anche con finalità solidaristiche nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto: grazie ad un crowdfunding è stato possibile finanziare una borsa di studio per una studentessa residente nel cratere sismico.

