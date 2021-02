MONTEGIORGIO Le Marche saranno pure diventata zona gialla, ma il numero dei contagi in alcuni paesi sono in aumento. Così dopo le affermazioni del sindaco Alberto Antognozzi di Grottazzolina che fotografava questa situazione nel suo territorio , anche nel Comune di Montegiorgio i casi di positività sono cresciuti. Il sindaco Michele Ortenzi parla di numeri non proprio rassicuranti: 50 cittadini positivi al Covid e 70 in isolamento domiciliare per quarantena. Numeri incrementali rispetto a quelli del 9 gennaio scorso che registravano 34 cittadini in isolamento domiciliare per contagio e 15 cittadini in quarantena preventiva. Tra le 70 persone in quarantena per contatti con soggetti positivi, sono conteggiati anche gli alunni di due classi, la III A della scuola d'infanzia e la II A della scuola secondaria, che hanno terminato la quarantena ieri. Le lezioni in presenza erano state interrotte perché in entrambe le classi erano stato riscontrato uno studente positivo al Covid. Quanto al cluster dei contagiati, come nella storia di questa seconda ondata, si tratta di interi nuclei familiari. Il virus colpisce proprio in casa dove si allentano le precauzioni e ci si sente più sicuri. Ecco perché la prudenza e i comportamenti sanitari precauzionali ed anti contagio non devono mai essere sottovalutati.

Marina Vita

