MONTEFALCONE Non solo distretto calzaturiero, il Fermano cerca di valorizzare anche le altre realtà del territorio per uscire fuori dalla crisi legata al virus. Obiettivo sul turismo e, in particolare, sui borghi dell'interno, in questi anni penalizzati anche dal terremoto. Fra le iniziative in programma, i quattro giorni in altrettante località della provincia di Fermo con appuntamenti tematici diversi, legati alle realtà territoriali. Partono dalla piccola Montefalcone Appennino, oggi, Le giornate del benestare, con vari incontri intorno al tema Raccontare il territorio. Nel pomeriggio, alle 18, nel teatro del Falco, dopo i saluti del sindaco Giorgio Grifonelli interverranno lo scrittore Wu Ming 2, i reporter Marta Sparvoli e Francesco Tavoloni, il service designer Tommaso Sorichetti, il fotografo Ignacio Maria Coccia, il tour operator Luca Pelliccetti. Modera Alessandro Metz. Segue una cena aperitivo con il food truck della Cooperativa di Comunità dei Monti Sibillini. In programma poi la proiezione del film La strada vecchia, con la presentazione del regista Damiano Giacomelli. Nella giornata di domani, ma a Grottazzolina, si parlerà invece del tema Amministrare/ socializzare, mentre sabato a Montappone il confronto in programma sarà sul tema Economie di comunità. Chiusura della rassegna domenica a Servigliano con un altro confronto, questa volta sul tema Rigenerare/ricostruire/ripensare. All'iniziativa è prevista anche la partecipazione, tra gli altri, dell'ex ministro Fabrizio Barca.

Francesco Massi

