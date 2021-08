MONTE VIDON COMBATTE Va in archivio con più di quattromila quaglie cucinate la 54esima edizione della sagra. Un successo per i volontari della Pro Loco che, da più di mezzo secolo, porta avanti una tradizione che richiama gente da tutta la provincia e tanti turisti. Tra i commensali nella zona degli impianti sportivi, sabato sera, c'erano anche due ragazzi di Bolzano, in vacanza nelle Marche. Sono in giro da un paio di mesi. Si spostano in bici. Prima, Spagna e Francia. Poi, da Civitavecchia, in centro Italia. Lazio, Toscana, Umbria e, adesso, le Marche. Dormono in tenda. «Ci piacciono i posti così, verdi e tranquilli», dicono. Lui le quaglie le ha già assaggiate. «Sanno di pollo spiega , ma più buone». Per lei è la prima volta. «Sono curiosa. Chissà se mi piaceranno», dice. Una mezz'oretta dopo conferma: «Sono buonissime». Risaliranno le Marche, prima di tornare a casa. Fino ad Ancona. L'ultimo tratto lo faranno in treno. Di gente che apprezza, seduta sulle panche di legno, ce n'è parecchia. «Siamo soddisfatti. L'affluenza ci dice che abbiamo lavorato bene. Cerchiamo di essere sempre il più precisi possibile», spiega Maurizio Grilli della Pro Loco. Un gruppo giovane e unito, quello che ha preso in mano la sagra. Ai ragazzini il compito di pulire i tavoli. Quelli più grandi servono il cibo. In cucina, le sapienti mani delle donne preparano quello che è diventato un piatto della tradizione del Comune. Cucinato secondo una ricetta che si tramanda di generazione in generazione. I volontari quest'anno erano una sessantina. Stanchi ma contenti, hanno fatto festa, quando ormai i tavoli erano vuoti.

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA