MONTE URANO Tamponi o no, crescono i costi per le famiglie. E i Comuni cercano di dare una mano a chi è in difficoltà. Pubblicato nel sito del Comune di Monte Urano il bando per accedere ai contributi economici per il pagamento della Tari 2021. Venticinquemila euro il fondo stanziato, di cui potranno beneficiare i cittadini residenti nel Comune. Il contributo minimo sarà pari al 50% dell'importo totale relativo all'anno 2021, fino a esaurimento del fondo. «Si tratta spiega l'assessora ai Servizi sociali, Loretta Morelli del primo bando con cui abbiamo deciso di sostenere la comunità. Un aiuto concreto per affrontare il post-pandemia». Possono accedere al contributo i nuclei familiari, in regola con il pagamento delle ultime tre annualità (2018, 2019 e 2020), che abbiano subito una riduzione di reddito a causa dell'epidemia da gennaio 2021 (cassa integrazione, mancato rinnovo contrattuale, chiusura di attività economiche e commerciali), che siano in possesso di un'attestazione Isee, in corso di validità e relativa all'anno 2021 (periodo di imposta anno 2019), pari o inferiore a 20mila euro. In via residuale, saranno accolte le domande dei nuclei familiari che, pur non avendo subito riduzioni di reddito legate al Covid-19, siano in possesso di un'attestazione Isee, in corso di validità, pari o inferiore a 20mila euro La domanda va inoltrata al Comune dal 18 ottobre al 6 novembre, compilando il modello editabile dal sito del Comune e inviandolo all'indirizzo e-mail cittadini@comune.monteurano.fm.it o compilando e consegnando manualmente il modello cartaceo. Info: 0734 848745, 848747, 848748 o 366 9907792.

