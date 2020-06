Monte Urano mette mano al bilancio post Covid

IL DIBATTITO

MONTE URANO L'amministrazione comunale del centro calzaturiero si appresta a discutere il bilancio di previsione 2020. Un bilancio complicato dalla pandemia Covid-19. Per i cittadini non sembrano esserci grandi cambiamenti all'orizzonte a livello di prelievo fiscale al di là delle proroghe per Imu e Tari. Il gettito di questi due tributi sarà lo stesso di quello del 2019. Confermata l'aliquota dell'addizionale Irpef. Stesso discorso per le tariffe dei servizi a domanda individuale come trasporto scolastico, mensa scuola materna, servizi cimiteriali, utilizzo strutture sportive, centri estivi per minori, trasporto terme anziani e soggiorno anziani. Piccole modifiche riguardano solo l'asilo nido dove è previsto un adeguamento per le riduzioni dell'orario di frequenza. Una novità è rappresentata dalla concessione di spazi pubblici (le aree verdi di via Gran Bretagna, via Friuli, zona Cam e quartiere Scolaro, la piastra di via Ungheria e il parco fluviale Langer) per lo svolgimento di attività motorie organizzate all'aperto che il Comune ha deciso di rendere gratuita. Un'altra novità contabile ma che non si riflette direttamente sulla comunità è la rimozione del cartello vendesi dal palazzo di via Montegrappa. Il nuovo piano delle alienazioni è formato solo dal palazzo Pelagallo e dal palazzo Ciccaleni che, come quello di via Montegrappa, non sono mai stati oggetto di una manifestazione di interesse per l'acquisto ma, questa è la differenza, non sono attualmente utilizzati. Anche a Monte Urano, naturalmente, sotto la lente le conseguenze della lunga quarantena che ha indebolito le famiglie e le attività imprenditoriali e commerciali.

Massimiliano Viti

