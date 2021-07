MONTAPPONE Visita al distretto del cappello, oggi pomeriggio, per Guido Castelli. L'assessore regionale al Bilancio e alle Aree di crisi, alle 18.30, sarà a Montappone, dove visiterà la mostra permanente Il cappellaio pazzo e il Museo del cappello. Insieme a Castelli, ci sarà il consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della Seconda commissione permanente Sviluppo economico, formazione professionale e lavoro. I due, poi, incontreranno gli imprenditori del distretto alla terrazza di Palazzo Riccucci. Un'occasione per fare il punto su un mercato che mostra i primi segnali di ripresa, anche se confinati al comparto del lusso. Dove i dati dei primi tre mesi dell'anno hanno fatto registrare un +6% (32,4 milioni) per l'import e un +50,7% (59,4 milioni) per l'export, rispetto allo stesso periodo del 2020. Segnali confortanti nella speranza che in futuro l'emergenza sanitaria possa allentare la presa. Intanto, aspettando i dati di metà anno, i cappelli del distretto volano a Bruxelles. Venerdì 16 luglio, all'Istituto italiano di cultura, sarà inaugurata la mostra Cappellaio pazzo, ideata nel 2003 da Giuliano De Minicis. La trasferta belga nasce dalla collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, diretto dall'elpidiense Paolo Sabbatini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA