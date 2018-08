Montani: «La nostra famiglia sempre accanto all'istituto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNO FERMO Si può amare il Montani fino a pensare che il terremoto prima e il drammatico crollo del tetto poi non siano altro che un segno del destino, con gli «angeli custodi che hanno salvato i ragazzi portando la distruzione quando a scuola non c'era nessuno»? Sì, si può. Soprattutto se ti chiami Giovanni Niccolò Montani Staccioli, vivi fra Roma e la tua amata Montefiore dell'Aso, nel palazzo che dalla torretta spazia lo sguardo dai Sibillini al mare. E sei l'erede della gloriosa famiglia che al Montani non ha dato solo il nome,...