MOMENTI DI TENSIONE IN UN SUPERMERCATO SFOCIATI NELLA DENUNCIA

I CONTROLLI

FERMO Due risse sedate e due furti sventati tra Fermo e Porto San Giorgio, una prostituta multata a Porto Sant'Elpidio, tutto in un pomeriggio. A scandagliare il report della Questura, che ha tenuto le fila dell'operazione interforze di Polizia nel fine settimana e fatto i numeri del sabato sera, si evincono due aspetti in particolare: da un lato si capisce che sono stati in pochi a non rispettare le regole e tra quei pochi ci sono i furfantelli di piccolo cabotaggio, lucciole e ladri di galline, persone che generano comunque allarme e senso di insicurezza tra la popolazione, oltre che danni per l'economia. Dall'altro lato però si scopre che la maggior parte dei fermani sono coscienziosi, rispettano le regole.

Il numero

Questo lo si comprende guardando le poche multe a persone trovate senza mascherina o in giro fuori Comune. Solo nel pomeriggio di sabato i posti di blocco e le pattuglie in strada di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Municipali e Capitaneria di Porto hanno garantito un week end senza scosse, sia sulla costa che e nell'entroterra. Le attività di monitoraggio pomeridiane, serali e notturne, erano state concordate nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presiedute dal prefetto.

I mezzi

Sono state identificate così 180 persone e fermati 70 autoveicoli. Ci sono state solo 3 multe a chi non aveva dispositivo individuale o non aveva rispettato le direttive sulle uscite fuori porta. «Più di 50 sono state le autodichiarazioni ritirate nel corso del servizio ma relativamente poche sono state le sanzioni elevate» mette nero su bianco la Questura. Un po' di maretta c'è stato a Porto San Giorgio intorno alle 18 quando gli agenti della polizia sono piombati in un negozio di generi alimentari dove si segnalava una rissa.

L'allarme

Nella pratica, un uomo noto alle forze dell'ordine, che in base alla disposizione del questore non sarebbe dovuto comparire in quel Comune, era proprio lì e aveva cercato di rubare alimenti ma, nel tentativo di uscire senza pagare, alle casse era stato fermato dal titolare dell'esercizio, da un dipendente e da un cliente. Tre uomini contro uno sono riusciti a bloccare il ladro fino all'arrivo dei poliziotti, che l'hanno accompagnato in questura, lo hanno fotosegnalato e denunciato per violazione del divieto di ritorno a Porto San Giorgio. Le indagini per tentato furto sono andate avanti ieri mattina. Ne seguirà la denuncia all'autorità giudiziaria. Anche a un altro malvivente è andata male sabato. Uno che, fingendosi operaio di un'impresa di servizi, dicendo di dover fare una verifica in casa, aveva tentato l'intrusione. Alla proprietaria dell'appartamento è bastato dire di aver allertato il 113 che il finto operaio è scappato via a gambe levate. Tra i vari controlli, verifiche stringenti hanno riguardato i pubblici esercizi, ma tutto è risultato regolare. Sono state poche anche le multe per violazione al codice della strada. In ordine alle operazioni di minore impatto ci sono una persona caduta e soccorsa dal 118 e una rissa sedata dagli uomini della Volante. I controlli, che sono stati numerosi anche ieri mattina lungo la Statale, proseguiranno senza sosta nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per prevenire sia i reati che il contagio. Quindi: attenzione a indossare tutti le mascherine, a evitare gli assembramenti e a spostarsi solo nel comune di residenza. Queste, almeno, sono le indicazioni.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

