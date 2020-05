Mini task force a Monte Urano Esperti al fianco del Comune

7Scuola, associazioni e lavoro sono i temi scelti dall'amministrazione comunale di Monte Urano per intraprendere un percorso di approfondimento e sviluppo in questo particolare delicato momento. Per essere guidata ha interpellato due compaesani, il sociologo Massimiliano Colombi e l'economista Marco Marcatili, che, a titolo gratuito, cercheranno di proporre qualche sentiero da esplorare in questa fase del durante la pandemia Covid-19. «Abbiamo deciso di avvalerci di Colombi e Marcatili per riuscire a leggere nel modo più completo possibile le istanze dei settori coinvolti» sottolinea la sindaca della città calzaturiera Moira Canigola (nella foto) che indica la finalità dell'iniziativa: «Costruire un tavolo comune su cui far convergere i problemi, condividere le analisi e immaginare insieme possibili spazi di azione». Colombi e Marcatili hanno precisato che non bisogna immaginare il loro contributo come una task force. L'amministrazione comunale inizia dunque a pensare a quello che potrà essere il futuro prossimo della comunità, dialogando e confrontandosi con gli attori principali dei temi scelti. «Il mondo della politica ha il dovere di mettersi in discussione e di aprirsi ai vari attori socio-economici del proprio territorio» si legge nella nota diffusa ieri dal Comune per illustrare le strategie adottate dall'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA