Micam, distretto sotto esame Spazio ai prodotti meno cari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ECONOMIA FERMO Grande attesa (e speranza) per le giornate di oggi e domani al Micam dopo un avvio interlocutorio, considerando che l'ultimo giorno (mercoledì) è solitamente il meno redditizio. Il salone internazionale della calzatura ha aperto ieri le porte al quartiere fieristico di Milano-Rho. La domenica è stata concepita dagli organizzatori per favorire l'accesso del dettagliante italiano che negli altri giorni della settimana è impegnato con l'attività propria. E con un mercato domestico stagnante, non si poteva certo aspettarsi la...