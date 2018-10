«Mia moglie morta da un mese ma qui non è cambiato niente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Da un mese, ogni volta che esce di casa, Enzo Zampacavallo rivede quella scena. Lo scorso 28 settembre in via Diaz è stata investita sua moglie. Era pomeriggio e Adriana Paniccià, 73 anni, era quasi arrivata dall'altra parte della strada. Un'auto l'ha centrata scaraventandola a terra, a diversi metri di distanza. Un impatto terribile che non le ha lasciato scampo. La donna è morta poche ore dopo al Murri.L'impegnoOra il marito ha deciso di rompere il silenzio. «La morte di una donna è passata inosservata, nonostante,...