Mezzina e terza corsia A14 Il pressing degli industriali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLOFERMO Terza corsia, manutenzione delle provinciali e la Mezzina per collegare i nuovi ospedali di Spinetoli e Campiglione sono priorità non più rinviabili secondo gli imprenditori di Confindustria Centro Adriatico che per questo, chiedono alla Regione un tavolo urgente. La decisa presa di posizione arriva a distanza di pochi giorni dall'incidente in A14 che ha comportato la chiusura della galleria Castello a Grottammare e paralizzato il centro sud delle Marche oltreché tagliato in due per giorni e giorni la regione dal punto di...