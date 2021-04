Meteo, orari e clienti I rebus che turbano i ristoratori fermani

LA RIPARTENZA

FERMO C'è chi tornerà ad armeggiare dietro ai fornelli da domani e chi si prenderà ancora qualche giorno. Chi «quello che ci dicono facciamo» e chi «ma dalle 22 alle 23 che cambia?». Una riapertura a due marce, quella dei ristoranti del Fermano. Con ancora troppo incognite per essere ottimisti. La prima è il tempo, e vale doppio. Perché le temperature non è che invoglino tanto a stare all'aperto. E perché lo scroscio di pioggia che rovina la festa può sempre capitare. E quando sei al chiuso, pace. Ma quando sei di fuori, «con almeno tre lati aperti», le cose cambiano. Il secondo è il coprifuoco. Unanime il disappunto dei ristoratori per una regola che, a loro, sembra più un dispetto. Un paletto che si mette di traverso tra locali e incassi. Il terzo sono i clienti. Torneranno al ristorante?

Le incognite

La risposta affermativa sembra scontata, ma il «finché non vedo non credo» frena gli entusiasmi. E dire che le prenotazioni fioccano. E i ristoratori, con gli spazi all'aperto risicati, devono dire di no. «A questo punto, avrebbero fatto prima a farci aprire a giugno», dice Alessia Cesetti del ristorante San Marco di Servigliano e parla di «decisioni incommentabili, soprattutto per chi, come noi, ha albergo e ristorante». Da domani, infatti, i clienti dell'hotel continueranno a mangiare nelle sale del locale, mentre quelli del ristorante dovranno restare fuori. Seduti sulle sedie che i gestori di Zenà hanno sistemato vicino all'ingresso. «Abbiamo due sale che, coi distanziamenti, possono ospitare fino 150 persone e non ce le fanno usare. È assurdo», dice ancora Cesetti. Cucina all'opera, da domani, anche da Orsolina. La trattoria di Fermo è pronta a riaccogliere i clienti. Una trentina i posti a sedere, con la regola, che resta, del massimo quattro commensali non conviventi allo stesso tavolo. «Siamo contenti di ripartire dice il titolare Mauro Donati , siamo rimasti chiusi anche troppo». I primi clienti hanno già prenotato. Se i pranzi non preoccupano, i grattacapi, qui come un po' dappertutto, li danno le cene. «Mi conviene tenere aperto solo nei giorni infrasettimanali. Nel weekend, adesso come adesso, rimetterei e basta». A parlare è Marcello Polverini del ristorante Emilio. Il locale nel cuore di Fermo, di posti all'aperto ne ha una ventina, autorizzati dal Comune dopo le restrizioni. Troppo pochi per i numeri a cui il titolare è abituato. Da qui, la decisione di puntare sulle pause pranzo e di aspettare l'estate, e il caldo, per tenere aperto anche sabato e domenica.

Il freddo

Per combattere il freddo, Marcello D'Erasmo s'è attrezzato coi funghi e il plexiglass. Il suo Mamma Rosa riaprirà giovedì, «più vicino al fine settimana». Qui, da sempre, i clienti sono quelli della sera. «Qualcuno mi deve spiegare perché, negli autogrill, le persone mangiano una attaccata all'altra e noi veniamo trattati in questo modo. Perché cinema e teatri possono riaprire e, da noi, i clienti devono stare solo all'aperto?», si chiede arrabbiato.

Il coprifuoco

E, col coprifuoco alle 22, la paura che la gente si scoraggi è concreta. Così, il ristoratore sta lavorando a una campagna di comunicazione per convincere la gente a sedersi a tavola prima. Se avrà successo, sarà il tempo, e gli incassi, a dirlo. Ai fornelli, da giovedì, tornerà anche Stefano Alessandrini della trattoria Trentasette di Porto Sant'Elpidio. Chiariti alcuni punti sul suo spazio all'aperto, il titolare è più sereno. «Speriamo che ai clienti dice stia bene di mangiare con un ricambio d'aria importante. Soprattutto sul mare, di sera, con queste temperature, potrebbe essere non tanto piacevole. Ma ci serve la loro collaborazione. È l'unico modo per ricominciare». Si augura una stagione come quella dell'anno scorso, il ristoratore. E controlli costanti e serrati, «per non vanificare tutti i sacrifici fatti» Dopo tanti mesi di aperture e chiusure a singhiozzi si spera che questa volta la ripartenza non conosca altri imprevisti stop.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA