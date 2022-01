Menù d'asporto nei ristoranti vince la scelta contro i contagi

FERMO Cambio di abitudini rispetto agli anni scorsi. Il passaggio dal 2020 al 2021 era stato il più complicato con le severe regole su orari da rispettare, festeggiamenti con poche persone rigorosamente in famiglia e altro ancora. Erano i tempi bui del coprifuoco che, si spera, non tornino più. O comunque siano piè attenuati. Ma anche quest'anno è stato comunque un Capodanno in tono minore rispetto a quanto si poteva presupporre già un mese fa. L'arrivo della variante Omicron ha scombussolato i piani di molte famiglie e con esso anche i problemi legati alle quarantene, sempre più allargate. Chi aveva, ad esempio, ipotizzato un Capodanno in montagna a sciare ha preferito restare in zona, mentre chi si era organizzato per un cenone in un locale della zona ha pensato bene di puntare, ad esempio, sul menù d'asporto per una festa a casa magari con qualche amico. Tavolate da 8-10 persone che hanno festeggiato in casa e un clima quasi surreale in giro, con pochi giovani pronti a sparare qualche petardo e nulla più. Anzi: la festa a casa con menù d'asporto è stata, senza dubbio, quella che più ha caratterizzato il passaggio al 2022. Un cambiamento di abitudini davvero drastico. D'altra parte queste sono le feste al tempo del Covid alle quali, piano piano, stiamo cercando di abituarci. Nella speranza che questo clima di emergenza, che fra un po' compie due anni, divenga presto un ricordo del passato.

