Mensa chiusa, pasti in strada e il vero regalo è la vicinanza

LA SOLIDARIETÀ

FERMO Un Natale «inconsueto, ma consueto». È quello che s'appresta a vivere il Ponte. Il secondo dell'era Covid, con la mensa chiusa e i pasti distribuiti davanti alla sede di via Da Palestrina. Un Natale di piatti caldi e parole d'incoraggiamento, di panettoni e ascolto.

I bisogni

Soprattutto di quello, secondo il presidente dell'associazione, ha bisogno chi, ogni giorno, si reca al Ponte per ritirare sporte e borse alimentari. Perché spiega Silvano Gallucci , «un pezzo di pane, alla fine, lo si rimedia, ma un gesto di gentilezza e comprensione è più difficile da trovare». Quelli che i volontari riservano ai loro utenti 356 giorni l'anno, feste comprese. Gli stessi che Gallucci invita a dispensare «alle persone vicino casa, in famiglia, nel parentado». Fare del bene a Natale è più facile, il senso del discorso, ma il prossimo ha bisogno di aiuto tutto l'anno. E, per prossimo, non per forza s'intende chi non riesce a mettere insieme pranzo e cena. Ma anche chi ci è più vicino, ma di cui non ci curiamo, perché «siamo isolati in un mondo in cui le persone pensano sempre più a loro stesse. Ma, se non mettiamo in campo il senso del nostro, non andiamo da nessuna parte», dice Gallucci. Che sprona «a essere più attenti anche negli altri periodi dell'anno, con altre modalità di vicinanza, come una parola, un gesto, un'attenzione. Perché il mondo è di tutti e tutti devono collaborare perché migliori, non solo con il cibo, ma anche con rispetto, educazione e gentilezza». Mensa ancora chiusa al Ponte, quindi. «Anche se il Green pass ce l'hanno ormai un po' tutti fa sapere il presidente , non possiamo riaprire perché non abbiamo la certezza che la nostra utenza sia vaccinata e, se ci fosse un positivo, dovremmo chiudere per giorni. Mentre così possiamo continuare a offrire un servizio importante». Tradotto in cifre: tra i cinquanta e i sessanta pasti cucinati al giorno e un centinaio di borse alimentari distribuite a settimana.

Gli accessi

A guardaroba e docce si accede solo col Green pass. A quelli sprovvisti, il ricambio lo forniscono i volontari. Per le docce, invece, non c'è soluzione, ma d'inverno la richiesta cala. «Sperimentiamo il disagio di gente sempre più sola. Noi non facciamo mancare cibo e vestiti, ma non è solo quello. Forse, più dell'anno scorso, il Covid sta danneggiando le relazioni. Per questo chiosa Gallucci , vogliamo lanciare un messaggio di speranza alle persone che ci hanno supportato e ci supportano a non lasciarci soli».

fr. pas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA