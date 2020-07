Menichelli nega le accuse «Non ho fatto rivelazioni»

L'INCHIESTA

FERMO Non presta più servizio alla Guardia di finanza di Fermo, il militare finito agli arresti domiciliari, con l'accusa di violazione de segreto istruttorio. E' la puntualizzazione che arriva dal Comando provinciale di Fermo, evidenziando come l'uomo prestasse servizio all'epoca dei fatti contestati, ma sia stato trasferito ad altra sede già da un anno. L'esponente delle fiamme gialle, secondo l'accusa, avrebbe rivelato ad un soggetto, nel ruolo di intermediario, dettagli coperti da segreto istruttorio sulle attività di indagine penale che stavano interessando Marco Cimorosi. Il 46enne imprenditore montegranarese è considerato dagli inquirenti il dominus del sodalizio smascherato dall'operazione Backgorund, che ha ipotizzato reati dall'associazione per delinquere alla bancarotta fraudolenta, dal riciclaggio all'autoriciclaggio. Il finanziere, Luigi Minichelli, ieri è stato sentito dal gip di Ascoli ed ha negato ogni responsabilità, sostenendo che non avrebbe potuto in alcun modo venire a conoscenza di un'indagine portata avanti dai suoi colleghi che mantenevano il massimo riserbo. Tanto meno avrebbe mai ricevuto denaro come ricompensa per le sue rivelazioni. Sentito anche il 61enne sambenedettese Marco Di Girolamo, l'uomo che per conto di Cimorosi avrebbe fatto da gancio con il militare. Assistito dall'avvocato Roberta Alessandrini, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato brevi spontanee dichiarazioni, con cui ha ristretto gli addebiti che gli vengono mossi dalla procura. Il suo legale ha chiesto che, nell'ambito degli arresti domiciliari ordinati dalla Procura, gli venga concessa autorizzazione ad uscire per recarsi al lavoro.

