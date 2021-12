«Meglio qualche cliente in meno che incorrere in altre restrizioni»

LE VERIFICHE

FERMO Per mangiare e dormire in albergo, adesso, serve il Green pass. Ma, se al ristorante dell'albergo si siedono anche clienti esterni, allora per mangiare serve il super Green pass. Se, però, il ristorante dell'albergo rinuncia ai clienti esterni, per gli interni, basta il Green pass normale. Insomma, un caos. Da ieri, la certificazione verde è approdata negli hotel. Una novità che rischia di mettere ancor più in crisi il settore, finora esentato dalle restrizioni anti Covid, coi clienti che potevano pernottare e mangiare al ristorante dell'albergo senza dover esibire niente. Ma le cose sono cambiate. E gli albergatori si interrogano sull'effetto della stretta. «Più che giusta», per Gianluca Vecchi. «Perché nella situazione in cui ci troviamo occorrono cautela e prevenzione. Questi controlli in più possano escludere possibili casi Covid che rischiano di far chiudere le attività. Stando tutti più attenti, si evitano problematiche peggiori», spiega il presidente dell'Ataf, l'Associazione turistico alberghiera del Fermano.

Meglio stringere i denti e perdere qualche cliente, insomma, che rischiare nuovi blocchi. Che è quello che gli albergatori vorrebbero evitare a ogni costo. Proprio per questo, assicura Vecchi, rispetteranno le nuove regole che non hanno «né voglia né interesse a trasgredire». «Ci adegueremo e penso che altrettanto faranno i clienti», dice il presidente dell'Ataf. Che parla di un settore che i buoni numeri dell'estate non sono riusciti a rilanciare. Costretto a «vivere alla giornata, senza certezze e con prenotazioni che vanno a rilento». Di clienti, in questo periodo, se ne vedono pochi. Giusto qualche rappresentante. Il turismo religioso dei neocatecumeni ha fatto la sua parte, ma non basta a traghettare una stagione fiacca. E l'inverno si preannuncia pieno di incognite. Già di sé non traboccante di prenotazioni, quest'anno rischia un nuovo stallo. «Abbiamo qualche contatto per Capodanno, ma il continuo sentir parlare di possibili zone gialle incute paura nei potenziali clienti. Tanti restano in attesa e aspettano l'ultimo momento per prenotate. Altri rinviano proprio. I viaggi organizzati sono quelli che si muovono con più difficoltà», afferma Vecchi. Se gli chiedi se il Green pass disincentiverà le prenotazioni, risponde che è difficile da prevedere e che, per capirne l'effetto, ci sarà da aspettare. Ma anche che «in una valutazione di rischi e benefici era l'unica cosa da fare».

f. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA