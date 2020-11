«Meglio chiudere e sperare di salvare almeno il Natale»

LA PANDEMIA

FERMO Se l'aspettavano, i ristoratori fermani, la serrata che parte oggi. Anzi, diversi se l'auguravano proprio. Tenere aperto fino alle sei di pomeriggio, tagliando fuori aperitivi e cene, per parecchi di loro, non aveva senso. Tante spese e poca resa. Il gioco, insomma, non valeva la candela. I dubbi sul futuro preoccupano di più della chiusura di due settimane, mentre sperano di poter riaprire per Natale.

Salvare il Natale

«Meglio chiudere tutto adesso e riuscire a salvare le feste. Tanto, così, lavorando solo nel fine settimana, neanche l'affitto riesci a pagare», spiega Mariachiara Simonetti. Si dice sorpresa la titolare di Artasylum della nuova stretta, ma il ragionamento meglio adesso che tra qualche settimana. La pensa così anche la maggior parte degli altri commercianti. Dai bar ai ristoranti, passando per pizzerie, pub e gelaterie, l'umore è grigio, ma non nero. Un barlume di speranza serpeggia ancora tra i locali del centro. «La chiusura era nell'aria dice Jonathan Cippelletti , spero solo che si possa riaprire il prima possibile, altrimenti sarà dura. Stare a casa, per chi è abituato a lavorare con la gente, è davvero pesante». Per smaltire i fusti, ieri, la Locanda San Rocco ha svenduto le birre. L'ultima occasione per pranzare fuori i fermani non se la sono fatta scappare. Hanno riempito i tavolini di piazza, anche se il tempo non era dei migliori. Pienone anche all'ora dell'aperitivo anticipato.

Un colpo a sorpresa

Il dito dei ristoratori è puntato contro la tempistica delle chiusure. Troppo poco, appena un giorno, per organizzarsi. I tavoli prenotati che oggi rimarranno vuoti significano ordini fatti e consegnati, che restano sulle spalle dei locali. Per qualcuno, però, decidere di chiudere oggi, invece di domani, non è stato un errore. Significa evitare quegli assembramenti che quasi sicuramente si sarebbero creati nell'ultima domenica di apertura. «Come ti organizzi, cambiano idea. Così, è davvero difficile lavorare», dice il titolare di Stir, Francesco Pistolesi.

Dubbi sulle responsabilità

«Vediamo prosegue che succederà alla fine di queste due settimane. Se davvero l'aumento dei contagi è colpa di bar e ristoranti. È vero che non è facile far rispettare le regole ai clienti, ma non possiamo continuare a fare i vigili». Chiusura, in centro, significa serrande abbassate. Non ci proveranno per niente, i ristoratori, a puntare su asporto e consegne a domicilio. «Nel Fermano ci siamo fatti un nome. I piatti che prepariamo non sono adatti per essere trasportati», spiega Claudio Cognigni, del Gran Caffè Belli. Il locale aveva riaperto giovedì, dopo dodici giorni di stop per la positività di un dipendente. «Meglio chiusi che aperti in questo modo», dice il titolare e racconta di incassi risicatissimi da quando sono cominciate le strette alla ristorazione. «Finora abbiamo retto. Siamo andati avanti riuscendo giusto a coprire le spese. Il guadagno, ormai, è un sogno», spiega.

Incognita dicembre

A preoccuparlo, adesso, è soprattutto dicembre, con quel Natale «che permette di compensare gennaio e febbraio». Se, come pare, l'indicazione sarà di passare le feste a casa, solo coi parenti stretti, per la ristorazione potrebbe essere il colpo di grazia. Resterà, invece, aperto per asporto e delivery, Vizi & Sfizi. «Ci proviamo dice Sabrina Luciani , anche se il calo, finora, è stato evidente». «Si poteva fare meglio questa estate prosegue , rafforzando gli ospedali, invece di pensare ai banchi con le rotelle». Didattica a distanza, smart working e timori per la salute già rendevano difficile la vita dei ristoratori, che da oggi si complica ancora di più. Davanti non c'è solo dunque la pausa forzata, ma l'incognita della durata. L'occasione delle festività di fine anno, che molto spesso aiutano a rimettere in sesto i bilanci, invece potrebbe risultare neutralizzata. Con tanti saluti dal prossimo 2021.

Francesca Pasquali

