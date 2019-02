CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARME FERMO Lesioni personali gravissime: è questa l'accusa per un artigiano che, lo scorso gennaio, ha violentemente aggredito un amico e collega di lavoro. L'uomo è al momento in carcere a Fermo, su disposizione del Tribunale della città: l'arresto è avvenuto ieri mattina. I fatti risalgono all'11 gennaio, davanti ad un bar del centro: è qui, a tarda notte, era avvenuta l'aggressione. I due uomini coinvolti si conoscevano, in quanto anche colleghi di lavoro: erano insieme all'interno.Il dialogoA niente sono però serviti i tentativi...