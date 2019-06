Marketing turistico Ultime iscrizioni, disponibili 15 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CORSO FERMO Sette giorni di tempo per poter prendere parte al corso tecnico comunicazione e marketing turistico. Venerdì prossimo scadono le domande e vanno presentate a mano presso la sede di Confindustria Centro Adriatico (sede di Fermo, via Respighi, 2), o inviate tramite posta raccomandata A/R (in questo caso il timbro postale dovrà essere massimo del 24 giugno, alla sede Confindustria Centro Adriatico a Fermo, via Respighi 2, 63900 Fermo). Lo scopo del corso è quello di sviluppare competenze e abilità specifiche per figure che...