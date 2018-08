Mare, settimane clou al via Sos per abusivi e parcheggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONE FERMO Code interminabili per strada, parcheggi introvabili, spiagge prese d'assalto: dopo una partenza un po' stentata, l'estate è davvero entrata nel clou. In attesa del pienone della settimana di Ferragosto, per i balneari di Lido di Fermo è già tempo di un primo bilancio.Lo stabilimento«Finora non ci possiamo lamentare», dice Stefano Clementi dello chalet Tira e Molla. «Stiamo lavorando molto bene. A luglio soprattutto nei fine settimana. Adesso, con i giovani, anche negli altri giorni».Perlopiù locali i turisti che...