Mare in burrasca danni e disagi su tutta la costa

L'EROSIONE FERMO Forti mareggiate ieri lungo tutta la costa fermana. Disagi per la pesca e tanti timori dei concessionari per le proprie strutture. Tra Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio molti concessionari sono corsi ai ripari cercando di proteggere gli chalet dall'acqua che in alcuni punti ha sfiorato il lungomare. Onde alte diversi metri hanno devastato tutto il litorale che giù era stato tirato a lucido in vista della stagione estiva. Come dire, tutto da rifare. Compresa una nuova pulizia con la rimozione dei detriti che anche ieri...